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Рухани отверг предложение Джонсона о заключении ядерной сделки с США

В ответ на предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американской лидер Дональд Трамп привык "к нарушению закона и контрактов".

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Рухани заявил, что Иран не пытается создавать ядерное оружие
Рухани заявил, что Иран не пытается создавать ядерное оружие
Фото: ЕРА

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о заключении ядерной сделки с американским лидером Дональдом Трампом вместо Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД) от 2015 года. Заявление Рухани сделал 15 января на еженедельном заседании, информирует Tasnim News Agency.

По его словам, Трамп привык "к нарушению закона и контрактов". Рухани подчеркнул, что Иран не пытается создать ядерное оружие, поскольку все его действия контролируются Международным агентством по атомной энергии.

Президент Ирана пригрозил европейским лидерам, что, если из страны не будут выведены иностранные солдаты, европейские войска окажутся в опасности.

Рухани напомнил, что Европа ничего не сделала в ответ на выход США из Парижского соглашения, и отметил, что Тегеран не может полагаться на обещания европейцев.

Он добавил, что Иран хочет сохранить СВПД, а отказ от обязательств призван создать баланс в договоренностях, который был нарушен санкциями США.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

Теги: США, Великобритания, ядерное оружие, Тегеран, Хасан Рухани, Борис Джонсон, Дональд Трамп, санкции против Ирана
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