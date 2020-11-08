Иран надеется на смягчение позиции США при Байдене

Иранские чиновники полагают, что, если кандидат в президенты США, демократ Джо Байден возглавит Белый дом, давление и санкции против Ирана станут не такими жесткими.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири выразил надежду на смягчение позиции США по отношению к Тегерану при президентстве кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом иранский чиновник написал в Twitter.

"Нарушение международных договоров – от экологических до экономических, бесчеловечные санкции против иранского народа, поддержка терроризма и расизма легли в основу политики [президента США Дональда] Трампа", – заявил Джахангири.

Он надеется увидеть изменение "деструктивной политики Соединенных Штатов, возвращение к соблюдению законов и международных обязательств, уважение к государствам" и подчеркнул, что Иран "не забудет максимальное давление Трампа и убийство генерала Касема Сулеймани".

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена отметил в Twitter 7 ноября, что "иранцы непреклонно выступали против Трампа".

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* * * * * * * ‌ * * * * * . — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) November 7, 2020

"Мы выступили против Америки Трампа и отказались подчиниться из-за национальной решимости и исламского рвения. Если Байден придет [в Белый дом], мы ему тоже скажем, что не стоит проверять то, что уже было проверено", – заявил Ашена.

Высокопоставленный иранский дипломат, в прошлом замминистра иностранных дел Алиреза Моаери в интервью агентству IRNA заявил, что "Байдену следует говорить с Ираном языком уважения, а не санкций". По его мнению, Байден лучше понимает Иран, чем Трамп.

"Несмотря на то, что американское давление и санкции создали трудности, им не удалось заставить Иран изменить свою принципиальную политику", – приводит агентство его слова.

Он заявил, что Трампу не удалось справиться с внутренними вызовами США и с задачами внешней политики, что привело к проигрышу.

"Иранский народ никогда не забудет враждебность администрации Трампа. Ожидается, что следующий президент США не станет продолжать неправильный путь своего предшественника", – сказал он.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением, в котором призвал будущую администрацию США извлечь урок из ситуации, к которой привели решения Трампа по Ирану, сообщает PressTV.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в Twitter, что "мир наблюдает, сможет ли новый режим отказаться от пагубных и незаконных издевательств".

The American people have spoken.



And the world is watching whether the new leaders will abandon disastrous lawless bullying of outgoing regime—and accept multilateralism, cooperation & respect for law.



Deeds matter most



Iran's record: dignity, interest & responsible diplomacy. — Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2020

"Поступки имеют наибольшее значение. Главные приоритеты Ирана – честь, интерес и ответственная дипломатия", – написал он.