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США ввели новые санкции против Ирана. Под них попало 18 банков

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против иранских банков. Они будут действовать, пока Иран не прекратит поддерживать террористов и не закроет свои ядерные программы, заявили в министерстве финансов США.

МАГАТЭ в сентябре заявило, что Иран начал обогащать уран
МАГАТЭ в сентябре заявило, что Иран начал обогащать уран
Фото: EPA

Министерство финансов США ввело санкции против 18 крупных банков Ирана. Такими действиями отрезается доступ к американским финансам, которые Иран может использовать для финансирования и поддержки ядерной программы, разработки ракет, новых кибератак и пагубной внешней политики, сказано в заявлении ведомства от 8 октября. 

"Наши программы санкций будут существовать до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности и не закроет свои ядерные программы. Санкции по-прежнему позволят осуществлять гуманитарные операции в поддержку иранского народа", – сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Санкции, в частности, вводятся против банков Mehr Iran Credit Union Bank, Amin Investment, Khavarmianeh Bank, Tosee Taavon Bank и Hekmat Iranian Bank.

В минфине США привели в пример деятельность банка Hekmat Iranian Bank. Этот банк в мае 2020 года обслуживал вооруженные силы Ирана и фактически был финансовой платформой министерства обороны страны, завили в ведомстве.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил 19 сентября вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

Теги: Иран, банки, террористы, санкции против Ирана, ракеты, Стивен Мнучин, кибератака, финансирование, минфин США
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