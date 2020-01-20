Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Иран не выходит из ядерной сделки – МИД

Европейские страны приложили недостаточные усилия для спасения ядерной сделки с Ираном, заявления стран Европы о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки
5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки
Фото: ЕРА

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сегодня во время еженедельного телевизионного брифинга заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", – отметил Мусави.

По его мнению, европейские страны приложили недостаточные усилия для спасения сделки.

"Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут ли обеспечены соглашением интересы Ирана", – сказал представитель МИД.

Он добавил, что Тегеран не закрыл "дверь для переговоров" для преодоления нынешнего кризиса, связанного с ядерной сделкой.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором. 

Теги: Иран, МИД, санкции против Ирана, ядерная программа, Аббас Мусави, СВПД
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Виторган и Нинидзе разошлись СМИ
Виторган и Нинидзе разошлись – СМИ
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS