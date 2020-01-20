Иран не выходит из ядерной сделки – МИД

Европейские страны приложили недостаточные усилия для спасения ядерной сделки с Ираном, заявления стран Европы о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки Фото: ЕРА

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сегодня во время еженедельного телевизионного брифинга заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", – отметил Мусави.

По его мнению, европейские страны приложили недостаточные усилия для спасения сделки.

"Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут ли обеспечены соглашением интересы Ирана", – сказал представитель МИД.

Он добавил, что Тегеран не закрыл "дверь для переговоров" для преодоления нынешнего кризиса, связанного с ядерной сделкой.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором.