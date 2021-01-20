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Кабмин утвердил новую тарифную сетку для бюджетников, оклад учителей в 2021 году вырастет на 28,5%, медиков – на 30%

С 1 января заработная плата учителей выросла на 20%. Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, еще на 8,5% ее увеличат с 1 декабря.

C 1 января должностной оклад учителя высшей категории составляет
C 1 января должностной оклад учителя высшей категории составляет 
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабинет министров на заседании 20 января утвердил новую тарифную сетку для работников бюджетной сферы, информирует пресс-служба правительства. 

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram сравнительную таблицу к проекту постановления Кабмина, согласно которой должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда 2670 грн, с 1 декабря 2021 --- 2893 грн.

По словам Шмыгаля, решение позволит повысить на 20% должностной оклад учителям уже в январе, и на 30% – медикам в течение года. 

"Правительство выделило в этом году на зарплаты нашим учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее ршение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", – сказал премьер. 

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram сообщил, что повышение зарплат учителям пройдет в два этапа в 2021 году: на 20% с 1 января и еще на 8,4% – с 1 декабря. 

Он пояснил, что должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января составит 4859 грн (на 809 грн больше, чем было с сентября 2020-го). Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января – 6461 грн (увеличился на 1076 грн). 

Шмыгаль отметил, что также в 2021 году проведут индексацию пенсий. 

"Заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет. Увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам", – добавил он. 

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, зарплата, правительство, пенсии, Алексей Гончаренко, тарифы, пенсионеры, медики, минимальная зарплата, Кабмин, Сергей Шкарлет
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