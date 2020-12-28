Разумков заявил, что ему "совесть не позволяет" просить повысить зарплату

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "не уверен", что его зарплата достаточна для государственного служащего такого уровня. Об этом он заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 28 декабря.
Речь шла о "зарплате в конвертах". По словам спикера Рады, это явление можно искоренить "нормальной зарплатой".
"Не знаю, какая [это, нормальная зарплата]. Я вам скажу, почему. Сегодня моя зарплата как председателя Верховной Рады – я на руки получаю 38–42 тыс. Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен", – сказал Разумков.
Он отметил, что "прийти сегодня и сказать: "Давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 5,3 тыс. грн, 6 тыс. грн" – ему "совесть не позволяет".
"С другой стороны, должен быть высокий уровень контроля со стороны антикоррупционных органов. (...) Есть и ограничение свободы, и уголовная ответственность, и потеря должности. Ну это тоже серьезные аргументы для того, чтобы адекватный человек этого не делал, потому что можно получить реальный срок и отправиться, говоря по-русски, в "места не столь отдаленные", – объяснил спикер Рады.
"Если человек готов брать взятки и готов заниматься коррупцией, вы ему зарплату в 1 млн грн поставьте – ...завтра придут и предложат плюшки, пончики, пирожки, дадут еще 20 тыс. грн, и он на них поведется", – считает Разумков.
По данным (.xlsx) Государственной службы статистики, средняя зарплата украинцев в третьем квартале 2020 года составляла 11 750 грн.