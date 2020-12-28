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Разумков заявил, что ему "совесть не позволяет" просить повысить зарплату

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что его зарплата составляет 38–42 тыс. грн "на руки".

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Разумков считает, что коррупционерам не хватит и 1 млн грн зарплаты
Разумков считает, что коррупционерам не хватит и 1 млн грн зарплаты
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "не уверен", что его зарплата достаточна для государственного служащего такого уровня. Об этом он заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 28 декабря.

Речь шла о "зарплате в конвертах". По словам спикера Рады, это явление можно искоренить "нормальной зарплатой".

"Не знаю, какая [это, нормальная зарплата]. Я вам скажу, почему. Сегодня моя зарплата как председателя Верховной Рады – я на руки получаю 38–42 тыс. Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен", – сказал Разумков.

Он отметил, что "прийти сегодня и сказать: "Давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 5,3 тыс. грн, 6 тыс. грн" – ему "совесть не позволяет".

"С другой стороны, должен быть высокий уровень контроля со стороны антикоррупционных органов. (...) Есть и ограничение свободы, и уголовная ответственность, и потеря должности. Ну это тоже серьезные аргументы для того, чтобы адекватный человек этого не делал, потому что можно получить реальный срок и отправиться, говоря по-русски, в "места не столь отдаленные", – объяснил спикер Рады.

"Если человек готов брать взятки и готов заниматься коррупцией, вы ему зарплату в 1 млн грн поставьте – ...завтра придут и предложат плюшки, пончики, пирожки, дадут еще 20 тыс. грн, и он на них поведется", – считает Разумков.

По данным (.xlsx) Государственной службы статистики, средняя зарплата украинцев в третьем квартале 2020 года составляла 11 750 грн.

Теги: коррупция, зарплата, взятка, Дмитрий Разумков
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