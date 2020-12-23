ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков рассказал, есть ли сейчас возможность провести выборы в ОРДЛО

Выборы на Донбассе должны проходить по украинскому законодательству, с доступом всех партий, зарегистрированных на территории Украины, а также журналистов; волеизъявление должно быть признано международными организациями, подчеркнул спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Любой план нужно выполнять пошагово
Разумков: Любой план нужно выполнять пошагово
Фото: rada.gov.ua

В данное время организовать демократический избирательный процесс на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно. Об этом в эфире канала "Украина 24" 22 декабря сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, сейчас он не видит альтернативы Минским соглашениям и не уверен, что она скоро появится.

"Если мы говорим именно об этом пункте Минских договоренностей (о местных выборах. – "ГОРДОН"), давайте будем откровенны: любой план нужно выполнять пошагово и дойти до соответствующего пункта в Минских договоренностях. Выполнены ли первые пункты Минских договоренностей? К сожалению, вы будете вынуждены мне ответить, что нет. Частично можем говорить об обмене, но он тоже не всеобъемлющий. Частично можем говорить о полной тишине на фронте, но это тоже не соответствует действительности на 100%. Да, за последние месяцы ситуация существенно изменилась, мы видим уменьшение числа обстрелов, но объективно говорить, что эти пункты выполнены на 100%, мы не можем. Так же, как и отвод тяжелого вооружения и много других вещей, в том числе вывод войск с временно оккупированных территорий и много других вещей, которые нужно выполнить до этого", – сказал спикер парламента.

Разумков отметил, что выборы должны проходить по принятым стандартам.

"Выборы должны проходить по украинскому законодательству, выборы должны быть выборами, а не назначением, с доступом всех политпартий и сил, зарегистрированных на территории нашего государства, со свободным доступом журналистов, и эти выборы должны быть признаны международными организациями, которые наблюдают за выборами. По состоянию на сегодня, думаю, организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса пока, к сожалению, невозможно", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, выборы, Луганская область, Донецкая область, война в Украине, ОРДЛО, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS