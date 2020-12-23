Разумков рассказал, есть ли сейчас возможность провести выборы в ОРДЛО

Выборы на Донбассе должны проходить по украинскому законодательству, с доступом всех партий, зарегистрированных на территории Украины, а также журналистов; волеизъявление должно быть признано международными организациями, подчеркнул спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В данное время организовать демократический избирательный процесс на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно. Об этом в эфире канала "Украина 24" 22 декабря сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, сейчас он не видит альтернативы Минским соглашениям и не уверен, что она скоро появится.

"Если мы говорим именно об этом пункте Минских договоренностей (о местных выборах. – "ГОРДОН"), давайте будем откровенны: любой план нужно выполнять пошагово и дойти до соответствующего пункта в Минских договоренностях. Выполнены ли первые пункты Минских договоренностей? К сожалению, вы будете вынуждены мне ответить, что нет. Частично можем говорить об обмене, но он тоже не всеобъемлющий. Частично можем говорить о полной тишине на фронте, но это тоже не соответствует действительности на 100%. Да, за последние месяцы ситуация существенно изменилась, мы видим уменьшение числа обстрелов, но объективно говорить, что эти пункты выполнены на 100%, мы не можем. Так же, как и отвод тяжелого вооружения и много других вещей, в том числе вывод войск с временно оккупированных территорий и много других вещей, которые нужно выполнить до этого", – сказал спикер парламента.

Разумков отметил, что выборы должны проходить по принятым стандартам.

"Выборы должны проходить по украинскому законодательству, выборы должны быть выборами, а не назначением, с доступом всех политпартий и сил, зарегистрированных на территории нашего государства, со свободным доступом журналистов, и эти выборы должны быть признаны международными организациями, которые наблюдают за выборами. По состоянию на сегодня, думаю, организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса пока, к сожалению, невозможно", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.