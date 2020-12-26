Оснований для новых выборов в Раду нет, но партии должны быть готовы – Разумков

Количество законов, которые принимает Верховная Рада, и количество нардепов, участвующих в ее работе, свидетельствует, что парламент дееспособный, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Оснований для внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду сегодня нет, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "112 Украина", которое вышло 24 декабря.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за ее пределами, и многие другие вещи. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным", – сказал председатель Рады, его цитирует сайт парламента.

Разумков надеется, что в будущем условий для внеочередных выборов не будет. Однако, по словам спикера, он будет действовать в рамках закона, если они появятся.

Он добавил, что к выборам "всегда должна быть готова любая политическая сила".

Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года. Очередные выборы, согласно Конституции Украины, проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий каждого созыва парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 2 ноября, что может пойти на роспуск Рады в случае политического коллапса или отсутствия поддержки его в парламенте.