65% украинцев недовольны деятельностью Зеленского – опрос

32% украинцев удовлетворены деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Деятельностью президента украинцы довольны больше, чем работой других государственных институтов Фото: president.gov.ua

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского недовольны 65% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 32% опрошенных удовлетворены деятельностью главы государства. Еще 3% не смогли определиться с ответом.

Работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30% граждан, недовольны – 51%, затруднились с оценкой – 19%.

Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16% украинцев, недовольны – 65%, с ответом затруднились – 18%.

Работой Кабинета Министров удовлетворены 12% опрошенных, не удовлетворены – 79%, не смогли определиться – 8%.

Деятельностью Верховной Рады также довольны 12% респондентов, однако недовольны – 84%. Еще 5% – затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16-го по 20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.