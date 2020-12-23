Участие военнослужащих в церемонии прощания с Кернесом отменили, поскольку Зеленский, Разумков и Шмыгаль не приедут

На церемонию прощания с городским головой Харькова Геннадием Кернесом не приедут президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль. В связи с этим отменили участие около 50 военнослужащих Харьковского гарнизона, которые накануне проводили репетицию церемонии, сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Кожедуба.

Военнослужащие Харьковского гарнизона не будут участвовать в церемонии прощания с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, поскольку на ней не будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

"На церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому, руководствуясь положением устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около 50 военнослужащих. Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", – говорится в сообщении.

Накануне военнослужащие принимали участие в репетиции церемонии прощания, поскольку на тот момент не было известно, что на ней не будут присутствовать первые лица государства, сообщили в университете.

Согласно положениям устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Украины, почетный эскорт направляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, глава Рады и премьер-министр.

На втором городском кладбище Харькова уже подготовили место для захоронения Кернеса. Могила расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни. Смерть наступила в Германии 16 декабря. Об этом сообщили 17 декабря. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.