В Харькове в связи со смертью Кернеса объявили двухдневный траур. Ранее анонсировали трехдневный

Согласно распоряжению секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, 17-го и 18 декабря в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса в городе отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

В Харькове объявили двухдневный траур по умершему мэру Геннадию Кернесу, а не трехдневный, как анонсировали изначально. Об этом свидетельствует подписанное 17 декабря распоряжение исполняющего обязанности городского головы, секретаря горсовета Игоря Терехова.

"В связи со смертью харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17-е и 18 декабря 2020 года днями траура", – говорится в документе.

В эти дни в Харькове должны быть приспущены флаги и отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявили, что траур трехдневный – 17-го, 18-го и 19 декабря.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов.

Похороны Кернеса ориентировочно состоятся 21–22 декабря. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Терехов.