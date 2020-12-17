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"Он вкладывал в Харьков все свои эмоции". В ОП выразили соболезнования из-за смерти Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках, заявили в Офисе президента Украины.

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С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции
С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

В Офисе президента Украины выразили сочувствие по поводу смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ОП.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили", – отметили в ОП.

В Офисе президента добавили, что люди выбирали именно Кернеса городским головой.

"Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадие Кернесе", – подчеркнули в ведомстве.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявили трехдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.

Похороны Кернеса ориентировочно состоятся 21–22 декабря. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Терехов.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, смерть, Офис президента Украины
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