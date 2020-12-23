Мендель объяснила, почему Зеленский уже две недели не подписывает и не ветирует закон о наказании за ложь в декларации

Верховная Рада приняла законопроект о наказании за недостоверную информацию в электронных декларациях 4 декабря. Документ все еще не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что в Офисе президента этот закон рассматривают как "первые шаги на пути к восстановлению полноценной ответственности за ложь при декларировании".

Президент Владимир Зеленский больше двух недель не подписывает закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала в комментарии "Украинской правде" о причинах задержки.

"Верховная Рада приняла соответствующие законы, начав работу по восстановлению системы после скандального антиконституционного решения Конституционного Суда по сносу контроля за декларированием и ответственности за нарушения. Рассматриваем принятые парламентом решения исключительно как первые шаги на пути к восстановлению полноценной ответственности за ложь при декларировании", – отметила она.

Мендель добавила, что по оценке Венецианской комиссии, среди видов ответственности за нарушения при декларировании может быть при определенных условиях также и лишения свободы.

"Такой же является и позиция президента", – подчеркнула пресс-секретарь.

Согласно статье 94 Конституции Украины, президент должен в течение 15 дней после получения закона подписать его, принять к исполнению, и официально обнародовать или же вернуть закон со своими предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения. Если за 15 дней закон не вернули в парламент, то он автоматически считается одобренным президентом.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества". 7 декабря его передали на подпись Зеленского.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.