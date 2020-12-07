Закон об ответственности за ложь в декларациях передали на подпись президенту

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал новый закон об ответственности за неправдивое декларирование.

На подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передан закон об ответственности за неправдивые сведения в декларациях. Об этом в Facebook проинформировала 7 декабря пресс-служба Верховной Рады.

"Председатель Верховной Рады [Дмитрий Разумков] подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления"... Документ передан на подпись президенту Украины", – говорится в сообщении.

Законопроект №4460-д Верховная Рада приняла 4 декабря. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил Зеленскому письмо с просьбой наложить вето на закон об ответственности за ложь в декларациях, так как он не предусматривает лишения свободы для должностных лиц, которые умышленно не подают декларацию либо указывают в ней неверные данные. По мнению Новикова, это противоречит общепринятой международной практике.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.