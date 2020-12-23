Глава комитета Рады по нацбезопасности опроверг информацию о недоверии министру обороны

23 декабря нардеп Сергей Рахманин сообщил, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану. Председатель комитета Александр Завитневич заявил, что нардепы не проводили заседаний с 16 декабря.

У комитета есть замечания к Минобороны Фото: Верховна Рада України / Facebook

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич опроверг информацию о выражении комитетом недоверия министру обороны Украины Андрею Тарану.

Об этом он заявил 23 декабря в Facebook.

"Распространяется информация о якобы выражении недоверия комитетом национальной безопасности, обороны и разведки министру обороны Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности. Последнее заседание комитета было 16 декабря... вопрос по министру обороны не стоял и не рассматривался. Больше заседаний комитета не было", – написал Завитневич.

Глава комитета признал, что "есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке".

23 декабря член комитета, народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин сообщил, что "комитет выразил недоверие министру обороны".

Членами комитета по нацбезопасности, обороне и разведке являются 17 нардепов.

Накануне в Минобороны состоялось расширенное заседание коллегии, на котором Таран "подвел итоги работы ведомства в 2020 году и определил задачи на следующий, 2021-й год". В заседании приняли участие Завитневич и еще два члена парламентского комитета.

Главой Минобороны парламент назначил Тарана 4 марта 2020 года.

Его отставки требовали фракции Рады "Голос" и "Европейская солидарность".