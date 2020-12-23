Глава комитета Рады по нацбезопасности опроверг информацию о недоверии министру обороны

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич опроверг информацию о выражении комитетом недоверия министру обороны Украины Андрею Тарану.
Об этом он заявил 23 декабря в Facebook.
"Распространяется информация о якобы выражении недоверия комитетом национальной безопасности, обороны и разведки министру обороны Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности. Последнее заседание комитета было 16 декабря... вопрос по министру обороны не стоял и не рассматривался. Больше заседаний комитета не было", – написал Завитневич.
Глава комитета признал, что "есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке".
23 декабря член комитета, народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин сообщил, что "комитет выразил недоверие министру обороны".
Членами комитета по нацбезопасности, обороне и разведке являются 17 нардепов.
Накануне в Минобороны состоялось расширенное заседание коллегии, на котором Таран "подвел итоги работы ведомства в 2020 году и определил задачи на следующий, 2021-й год". В заседании приняли участие Завитневич и еще два члена парламентского комитета.
Главой Минобороны парламент назначил Тарана 4 марта 2020 года.
Его отставки требовали фракции Рады "Голос" и "Европейская солидарность".