Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму – Таран

Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Российские оккупанты ведут подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму. Об этом 18 декабря заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка РФ установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", – сказал министр.

Таран также считает опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. По его словам, попытки страны-оккупанта подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходству в акватории Черного моря. Этим недовольны и другие страны региона, в частности, Румыния.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.