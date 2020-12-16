Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о правах человека в оккупированном Россией Крыму. Документ поддержали 64 страны, 23 высказались против.

Генеральная Ассамблея ООН на заседании 16 декабря приняла обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщил "Укринформ".

Генассамблея осудила нарушение прав человека в Крыму. Документ поддержали 64 члена ООН, против высказались 23 страны, в том числе и РФ, воздержались 86 стран.

В резолюции отмечено, что РФ продолжает дискриминацию жителей полуострова: крымских татар, украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

В резолюции подчеркнуто, то жителям Крыма навязывают российское гражданство, на полуострове проводят незаконные избирательные кампании, изменяют демографический состав населения и подавляют национальную идентичность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter партнеров Украины за поддержку.

"Искренне благодарен всем партнерам за решительную поддержку расширенной резолюции Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму. Еще одно одобрение – еще одно доказательство того, что мир солидарен с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым", – отметил глава МИД.

По его информации, резолюция призывает государства – члены ООН усилить давление на Россию в рамках международных структур, чтобы заставить ее выполнить обязательства по международному праву – предоставить доступ к Крыму международным мониторинговым миссиям.

Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2020

Это уже третья подобная резолюция. Первую Генассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года. Тогда, кроме признания нарушения Россией международного права в результате оккупации и попытки аннексии Крыма, были включены и параграфы с осуждением незаконного строительства Керченского моста и препятствование свободе судоходства, а также применение Россией силы против кораблей украинских ВМС.

В 2019 году была принята обновленная версия резолюции – в ней появился призыв к РФ прекратить попытки распространить свою юрисдикцию над ядерными объектами и материалами в Крыму, а также использование образования для детей с целью их побуждения к службе в вооруженных силах России.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.