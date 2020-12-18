"Энергоатом" готовится к спору с Россией за утраченные активы в Крыму

НАЭК "Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman&Sterling на услуги по направлению уведомления о споре в Россию за компенсацию крымских активов.

"Энергоатом" инициирует спор с Россией за Донузлавскую ветряную электростанцию в Сакском районе Крыма Фото: Енергоатом / Facebook

"НАЭК "Энергоатом" сообщила об начале судебного спора с Россией по поводу компенсаций за активы, утраченных в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе компании 18 декабря.

"Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman&Sterling на услуги по подготовке и направлению уведомления о споре в Россию. Эта юридическая компания уже участвовала в аналогичных делах против РФ, уточняется в сообщении.

Юристы Shearman&Sterling имеют опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности, опыт в инвестиционных арбитражных делах с РФ, рассказали в "Энергоатоме". В комментарии агентству LIGA.net собеседник компании сообщил, что сумма иска составляет около $100 млн.

Когда компания подаст иск и в какой именно суд, не сообщается.

"Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, сказано на сайте компании. В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" компания объяснила, что основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного Крыма Донузлавская ветряная электростанция.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. С декабря 2015 года Крым снабжается электроэнергией за счет собственной генерации, а также по энергомосту из Кубани.