"Угроза устойчивому функционированию ядерной энергетики". "Энергоатом" требует от НКРЭКУ не снижать прайс-кэпы – СМИ

"Энергоатом" попросил снять вопрос об отмене мер поддержки генерирующих компаний, введенных на время карантина, с повестки дня завтрашнего заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пишет "РБК-Украина".

По словам собеседника агентства, в письме госкомпания предупредила об ухудшении финансового состояния в случае принятия запланированного на 11 декабря решения Фото: ua-energy.org

НАЭК "Энергоатом" обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой снять с рассмотрения вопрос об отмене мер поддержки генерирующих компаний, введенных на время карантина. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в НКРЭКУ со ссылкой на письмо "Энергоатома".

"Действительно, мы получили письма от энергогенерирующих предприятий с возражениями по поводу планов снизить ночной прайс-кэп и ввести ограничение по цене продажи "Гарантированного покупателя". "Энергоатом" также попросил снять эти вопросы с повестки дня завтрашнего заседания", – сообщил источник.

По словам собеседника агентства, в письме госкомпания предупредила об ухудшении финансового состояния в случае принятия запланированного на 11 декабря решения. Она попросила НКРЭКУ отложить вопрос и провести по нему дополнительные консультации.

"Энергоатом" отдельно указал, что планы НКРЭКУ по снижению прайс-кэпа поставят под угрозу выполнение утвержденной президентом Владимиром Зеленским программы развития ядерной энергетики, отметил инсайдер.

"Ухудшение ситуации после принятия этого решения [о снижении ночного прайс-кэпа и введении ограничения для "Гарантированного покупателя"] ставит под угрозу надлежащее финансирование и выполнение мер, направленных на устойчивое функционирование ядерной энергетики и дальнейшего развития ядерной энергетики, определенных указом президента", – цитирует источник в комиссии письмо "Энергоатома".

По данным "РБК-Украина", 11 декабря НКРЭКУ планирует отменить меры поддержки энергорынка, введенные весной на период карантина. В частности, комиссия планирует снова понизить ночной прайс-кэп до уровня ниже заявленной производителями себестоимости и ввести ценовые ограничения при продаже электроэнергии "Гарантированным покупателем".