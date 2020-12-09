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НКРЭКУ на 6% снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планировала повысить тариф на передачу до 324,81 грн/МВт-ч, но против этого выступили представители бизнеса и промышленности.

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Наибольшую долю в структуре тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям
Наибольшую долю в структуре тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2020 года снизит тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС). Такое решение было принято по итогам заседания 9 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом НКРЭКУ планировала повысить тариф на передачу до 324,81 грн/МВт-ч, категорически против выступили представители бизнеса и промышленности. 

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. 

Если в Украине вырастет тариф на передачу электроэнергии, то промышленное производство сократится, а безработица вырастет, заявляли в Федерации работодателей Украины.

Наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям – 26 млрд 557,054 млн грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), расходы из прибыли – 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" – 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), финансовые расходы – 467,862 млн грн (1,15%), пишет "Интерфакс-Украина".

Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в пределах 138 млрд 959,7 млн кВт-ч, сказано в сообщении информагентства.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, писала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября. 

Теги: энергетика, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ
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