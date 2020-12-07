Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует, что НКРЭКУ не способна стабильно выполнять свою работу – нардеп

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на другие товары и услуги, в том числе на стоимость водоснабжения в стране, заявил народный депутат Украины от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Алкксей Кучеренко: Уже и сама комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии демонстрирует неспособность стабильно работать. Об этом заявил народный депутат Украины от "Батьківщини", первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

"Очередная смена решения просто свидетельствует о том, что там в комиссии не очень стабильно выполняют свою функцию. Безусловно, это отразится на себестоимости продукции. Безусловно, почувствуют те, у кого судьба электроэнергии очень велика. Понятно, что отразится на услугах", – сказал Кучеренко.

По его словам, повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на другие товары и услуги, в том числе на стоимость водоснабжения в стране.

"Уже и сама комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду. Почему на 20, мне трудно понять. Я буду к ним обращаться. Но проект решения они этот вывесили", – заявил Кучеренко.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году до 324,81 грн / МВт-час, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн / МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют, писало издание "Сегодня".

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.