Нардеп Буймистер: Реформу "Укрзалізниці" надо было делать позавчера, компания работает абсолютно неэффективно

Анбандлинг "Укрзалізниці" будет одной из самых громких и скандальных реформ, но сегодня у Украины нет выбора, заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Людмила Буймистер: Если мы хотим выжить, если экономика и промышленность нашего государства хочет иметь прибыль, то нам необходимы реформ Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine / Facebook

Реформа "Укрзалізниці" является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозкі и теряет конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом написала народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина значительно отстает в выполнении одного из обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС – реформировании "Укрзалізниці", и это негативно сказывается на работе компании и отрасли перевозок в целом.

"Реформировать компанию надо было еще позавчера. Сегодня "Укрзалізниця", к сожалению, работает неэффективно и с огромными коррупционными рисками", – написала Буймистер.

По ее мнению, разделение бизнесов "Укрзалізниці" является безальтернативным, и его нужно провести как можно быстрее. Ведь из-за неэффективности "Укрзалізниці", которая пытается решить свои финансовые проблемы за счет повышения тарифов на перевозки, страдает бизнес, пользующийся ее услугами. Прежде всего – экспортеры. Так, по словам депутата, государственное предприятие "Артемсоль" стало убыточным из-за завышенных грузовых тарифов "Укрзалізниці".

"Анбандлинг "Укрзалізниці" будет одной из самых громких и скандальных реформ. Но сегодня у нас нет выбора. Если мы хотим выжить, если экономика и промышленность нашего государства хочет иметь прибыль, то нам необходимы реформы. Нужно начинать анбандлинг, создавать рынки, запускать на эти рынки частный капитал, приглашать этот частный капитал из других стран", – подытожила Буймистер.

В октябре вице-президент Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов заявил, что без проведения реформы "Укрзалізниця" продолжит приходить в упадок, и подчеркнул, что реформа давно перезрела, писал "Главком".

Экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых, сообщал "Обозреватель".