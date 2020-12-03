На сайте КМУ опубликована петиция к Шмыгалю и Авакову с требованием спасти "Укрзалізницю"

Экономисты и представители бывшего руководства "Укрзалізниці" указывают, что компанию ожидает технический дефолт уже весной 2021 года, а полный дефолт – в 2024-м, сказано в обращении в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Чтобы петиция была рассмотрена, она должна за 90 дней набрать не меньше 25 тыс. голосов Фото: depositphotos.com

Государственное стратегическое предприятие "Укрзалізниця" умышленно доводят до банкротства, сказано в петиции, которая сегодня была опубликована на сайте Кабинета Министров.

"Об этом говорят не только отечественные эксперты и политики, но и Европейский союз. В отчете ЕС от 1 декабря текущего года, в частности, констатируется финансовый кризис УЗ и указывается на невозможность действующего менеджмента выполнять взятые Украиной на себя обязательства по открытию рынка железнодорожного транспорта. За девять месяцев текущего года убытки УЗ достигли 12 млр грн. К концу года прогнозируется, что они вырастут до 14–15 млрд грн. Хотя еще 2019-й УЗ завершила с чистой прибылью в 3 млрд грн", – говорится в обращении, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Автор петиции отмечает, что уже сейчас предприятие не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства, а долг по заработной плате перед сотрудниками достиг рекордных 700 млн грн.

"Профсоюзы, кроме того, заявляют еще и о полном игнорировании отраслевого соглашения со стороны руководителя УЗ Владимира Жмака. Представители бизнеса, которые работают с УЗ на условиях долгосрочного партнерства, в свою очередь, заявили о давлении, которое оказывает на них грузинский топ-менеджер Ираклий Эзугбая, провоцируя таким образом убытки не только для предпринимателей, но и для бюджета "Укрзалізниці". Экономисты и представители бывшего руководства УЗ указывают, что компанию ожидает технический дефолт уже весной 2021 года. Полный дефолт – в перспективе до 2024 года", – сказано в петиции.

В документе автор отмечает, что дефолт может привести к остановке перевозок. Со ссылкой на оценки народных депутатов она пишет, что банкротство – это цель иностранного менеджмента, который таким образом готовит компанию к дальнейшей продаже.

"Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на кризис в "Укрзалізниці", как и на требования профсоюза железнодорожников, не реагирует. Зато именно он лоббировал назначение председателем УЗ Владимира Жмака и его команды из Грузии (речь об Ираклии Эзугбая, который, по данным из открытых источников, до сих пор преследуется грузинскими правоохранителями по подозрению в коррупции)", – подчеркивается в обращении к членам правительства.

Автор перечислил требования к премьеру Шмыгалю:

назначить и срочно провести обещанный аудит деятельности "Укрзалізниці";

остановить процесс умышленного банкротства компании;

выплатить сотрудникам задолженность по заработной плате;

восстановить пятидневную рабочую неделю;

устранить нарушения со стороны руководства "Укрзалізниці" условий отраслевого соглашения.

Ряд требований в петиции выдвинуты к Авакову:

обеспечить проверку соблюдения законов Украины со стороны грузинского менеджмента "Укрзалізниці";

обеспечить реагирование в рамках действующего законодательства в случае выявления фактов злоупотребления служебным положением со стороны руководства компании;

как можно быстрее завершить расследование уголовных производств по фактам коррупции в "Укрзалізниці" и обеспечить возмещение "Укрзалізниці" нанесенного ущерба.

Чтобы петиция была рассмотрена, она должна за 90 дней набрать не меньше 25 тыс. голосов.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.