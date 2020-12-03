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ПОЛИТИКА

На сайте КМУ опубликована петиция к Шмыгалю и Авакову с требованием спасти "Укрзалізницю"

Экономисты и представители бывшего руководства "Укрзалізниці" указывают, что компанию ожидает технический дефолт уже весной 2021 года, а полный дефолт – в 2024-м, сказано в обращении в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Чтобы петиция была рассмотрена, она должна за 90 дней набрать не меньше 25 тыс. голосов
Чтобы петиция была рассмотрена, она должна за 90 дней набрать не меньше 25 тыс. голосов
Фото: depositphotos.com

Государственное стратегическое предприятие "Укрзалізниця" умышленно доводят до банкротства, сказано в петиции, которая сегодня была опубликована на сайте Кабинета Министров.

"Об этом говорят не только отечественные эксперты и политики, но и Европейский союз. В отчете ЕС от 1 декабря текущего года, в частности, констатируется финансовый кризис УЗ и указывается на невозможность действующего менеджмента выполнять взятые Украиной на себя обязательства по открытию рынка железнодорожного транспорта. За девять месяцев текущего года убытки УЗ достигли 12 млр грн. К концу года прогнозируется, что они вырастут до 14–15 млрд грн. Хотя еще 2019-й УЗ завершила с чистой прибылью в 3 млрд грн", – говорится в обращении, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Автор петиции отмечает, что уже сейчас предприятие не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства, а долг по заработной плате перед сотрудниками достиг рекордных 700 млн грн.

"Профсоюзы, кроме того, заявляют еще и о полном игнорировании отраслевого соглашения со стороны руководителя УЗ Владимира Жмака. Представители бизнеса, которые работают с УЗ на условиях долгосрочного партнерства, в свою очередь, заявили о давлении, которое оказывает на них грузинский топ-менеджер Ираклий Эзугбая, провоцируя таким образом убытки не только для предпринимателей, но и для бюджета "Укрзалізниці". Экономисты и представители бывшего руководства УЗ указывают, что компанию ожидает технический дефолт уже весной 2021 года. Полный дефолт – в перспективе до 2024 года", – сказано в петиции.

В документе автор отмечает, что дефолт может привести к остановке перевозок. Со ссылкой на оценки народных депутатов она пишет, что банкротство – это цель иностранного менеджмента, который таким образом готовит компанию к дальнейшей продаже.

"Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на кризис в "Укрзалізниці", как и на требования профсоюза железнодорожников, не реагирует. Зато именно он лоббировал назначение председателем УЗ Владимира Жмака и его команды из Грузии (речь об Ираклии Эзугбая, который, по данным из открытых источников, до сих пор преследуется грузинскими правоохранителями по подозрению в коррупции)", – подчеркивается в обращении к членам правительства.

Автор перечислил требования к премьеру Шмыгалю:

  • назначить и срочно провести обещанный аудит деятельности "Укрзалізниці";
  • остановить процесс умышленного банкротства компании;
  • выплатить сотрудникам задолженность по заработной плате;
  • восстановить пятидневную рабочую неделю;
  • устранить нарушения со стороны руководства "Укрзалізниці" условий отраслевого соглашения.

Ряд требований в петиции выдвинуты к Авакову:

  • обеспечить проверку соблюдения законов Украины со стороны грузинского менеджмента "Укрзалізниці";
  • обеспечить реагирование в рамках действующего законодательства в случае выявления фактов злоупотребления служебным положением со стороны руководства компании;
  • как можно быстрее завершить расследование уголовных производств по фактам коррупции в "Укрзалізниці" и обеспечить возмещение "Укрзалізниці" нанесенного ущерба.

Чтобы петиция была рассмотрена, она должна за 90 дней набрать не меньше 25 тыс. голосов.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Теги: Кабинет Министров, Арсен Аваков, Укрзалізниця, петиция, убытки, ущерб, Владислав Криклий, Денис Шмыгаль
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