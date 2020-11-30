Нардеп Скичко продвигает инициативы, которые убивают вагоностроительный и вагоноремонтный бизнес – СМИ

По одной из версий, тему с вагонами и поддержкой "Укрзалізниці" народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко выбрал для себя в качестве приоритетной, чтобы на этой волне занять пост министра инфраструктуры, пишет УНИАН.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко поддержал инициативу "Укрзалізниці", согласно которой срок службы ряда категорий грузовых вагонов можно будет продлевать до 45 лет, что угрожает безопасности грузовых и пассажирских перевозок и ставит на грань выживания вагоностроительную отрасль, пишет УНИАН.

По оценкам агентства, руководитель "Укрзалізниці" Владимир Жмак не собирается модернизировать парк вагонов, а собирается "выжимать" остатки потенциала из существующей инфраструктуры.

Журналисты напомнили, что летом этого года правительство ввело эмбарго на дальнейший ввоз старых вагонов, но рынок требовал также представить план списания уже работающих в стране вагонов. Авторы статьи отмечают, что, по разным оценкам, в течение ближайших семи – девяти лет ежегодно должны списываться от 10 до 12 тысяч единиц. Такой план позволит сгенерировать в ближайшие пять лет около 10% дополнительного ВВП – 350 млрд грн, пишет агентство со ссылкой на расчеты вагоностроителей.

Если же план списания не принять, может быть уничтожена целая отрасль и потеряны десятки тысяч рабочих мест, говорится в материале. Инициативу перевозчика авторы считают замораживанием нынешней ситуации.

"По колеям будут продолжать ходить полуразваленные вагоны, которые приводят к авариям стоимостью в миллионы гривен, а ремонты такого состава проходят только "на бумаге". Производители вагонов вынуждены будут закрывать производства и увольнять десятки тысяч людей, поскольку в обозримом будущем модернизация подвижного состава не предвидится. Сроков эксплуатации в 45 лет нет ни в одной европейской стране, и даже Россия и Казахстан "выдавливают" свои подержанные вагоны с рынка, среди прочего, и с целью поддержки своих отечественных машиностроителей", – пишет УНИАН.

Также агентство делает вывод, что глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак "уже определился с политическими покровителями" и начал работать в их интересах.

"Его некомпетентность с лихвой будет компенсирована внешним управлением со стороны заинтересованных грузоотправителей, которые являются конечными "бенефициарами" схемы с подержанными вагонами", – сказано в материале.

Скичко же, по данным УНИАН, начал недавно активно агитировать за отказ от списания вагонов в интересах грузоотправителей, хотя ранее не интересовался этой темой.

"По одной из версий, тему с вагонами и поддержкой "Укрзалізниці" Скичко выбрал для себя в качестве приоритетной, чтобы на этой волне занять пост министра инфраструктуры. Его нардеп якобы присмотрел для себя, как только кресло под [нынешним министром] Владиславом Криклием начало шататься. Однако гораздо более реалистичным выглядит сценарий, что бывший телеведущий может войти в историю как "гробовщик" целой вагоностроительной отрасли, который, пойдя на поводу у меркантильных интересов отдельных участников рынка, поставил их бизнес-задачи выше приоритетов безопасности и развития инфраструктуры страны", – подытожили в агентстве.