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Советник главы Госрегуляторной службы: Списывать вагоны по возрасту не будут, ведь быстрое обновление парка – это утопия

Частные компании, которые владеют частным парком вагонов, не будут в состоянии покрыть дефицит вагонов в случае списания старых, отметил советник председателя Государственной регуляторной службы и член рабочей группы при ГРС по вопросам рынка природного газа Андрей Кисенко.

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Государственная регуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов
Государственная регуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов
Фото: depositphotos.com

Списание старых вагонов по возрасту приведет к значительному дефициту подвижного состава на рынке перевозок, который перевозчики не смогут компенсировать закупкой новых вагонов. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" советник председателя государственной регуляторной службы и член рабочей группы при ГРС по вопросам рынка природного газа Андрей Кисенко.

По его словам, инициатива Мининфраструктуры об ограничении срока эксплуатации железнодорожных вагонов могла бы вызвать дефицит подвижного состава на рынке. И это стало ключевой причиной для отказа Госрегуляторслужбы в согласовании этого проекта.

"Мы считаем, что при введении этого приказа на рынке создастся определенный дефицит вагонов. Поскольку количество, которое предполагается для списания, не только как вагонов "Укрзалізниці", а в основном мы говорим о том, что это полувагоны и зерновозы, то в будущем, я думаю, что в следующем году это будет уже определенный дефицит вагонов. И ни одна из частных компаний, которая владеет парком вагонов, не справится с этим дефицитом и не обеспечит полную выгрузку и доставку тех грузов, которые ей будут предложены", – заявил Кисенко.

Он назвал утопией идею быстрого обновления вагонного парка, поскольку компании неспособны инвестировать значительные средства в закупку новых вагонов на замену списанным.

"На сегодняшний день, и это подтверждают и частные компании, которые владеют частным парком вагонов, они не будут в состоянии покрыть дефицит вагонов путем их покупки. На сегодняшний день это непредсказуемая инвестиция, и они не готовы к таким инвестициям в краткосрочной перспективе", – пояснил Кисенко и призвал бизнес и власть разработать новый проект, который учтет интересы всех участников рынка.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Государственная регуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

"Укрзалізниця" предложила компромиссный вариант в вопросе списания грузовых вагонов и заявила, что поддерживает решение Мининфраструктуры ограничить предельный срок службы грузовых вагонов, но призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине, сказано в письме перевозчика в адрес министерства. В компании предложили ограничить 33 годами срок службы только для полувагонов, а срок службы зерновозов – продлить до 45 лет.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, вагоны, Мининфраструктуры, инфраструктура, Государственная регуляторная служба
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