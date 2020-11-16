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Госрегуляторная служба отказалась сокращать срок эксплуатации грузовых вагонов

После изучения проекта приказа Министерства инфраструктуры специалисты Госрегуляторной службы пришли к выводу, что "он разработан по формально-декларативным принципам", и не содержит всей необходимой информации, которая определена законом.

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ГРС привело расчеты представителей бизнеса, согласно которым, в случае сокращения сроков эксплуатации вагонов, к 2028 году парк сократится на 39%, придется списать более 67 тысяч вагонов
ГРС привело расчеты представителей бизнеса, согласно которым, в случае сокращения сроков эксплуатации вагонов, к 2028 году парк сократится на 39%, придется списать более 67 тысяч вагонов
Фото: depositphotos.com

Государственная регуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, пишет Politeka со ссылкой на решение ГРС.

"Проект приказа разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения", – цитирует издание документ.

После изучения проекта приказа министерства специалисты Госрегуляторной службы пришли к выводу, что "он разработан по формально-декларативным принципам", и не содержит всей необходимой информации, которая определена законом.

В проекте Мининфраструктуры, по оценкам ГРС, нет аргументов и фактов, которые бы подтверждали существование проблемы с грузовыми вагонами в Украине, таким образом нет и оснований для государственного регулирования.

Предлагая сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, Мининфраструктуры не сформулировало, каким должен быть результат, в приказе нет качественных, количественных и временных показателей того, каким станет рынок после завершения процесса регулирования, сказано в решении. Из проекта неясно, из каких источников взяли данные, как сокращение парка грузовых вагонов повлияет на бизнес-среду в стране.

ГРС привело расчеты представителей бизнеса, согласно которым, в случае сокращения сроков эксплуатации вагонов, к 2028 году парк сократится на 39%, придется списать более 67 тысяч вагонов. Чтобы приобрести новые вагоны вместо списанных, понадобится около 93 млрд грн. Пока они не будут куплены, на рынке может возникнуть дефицит подвижного состава, это негативно повлияет на объемы промышленного производства и повысит тарифы на аренду вагонов.

В других странах мира нет ограничений по сроку эксплуатации вагонов, обычно ориентируются на максимальный жизненный цикл вагона сроком в 50 лет с возможностью продления срока службы, отмечают в ведомстве.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. Вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в Facebook, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие – коллапс в промышленности и агросекторе.

Теги: промышленность, Укрзалізниця, тарифы, вагоны, Мининфраструктуры, Государственная регуляторная служба
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