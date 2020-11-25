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"Укрзалізниця" предложила компромиссный вариант в вопросе списания грузовых вагонов

"Укрзалізниця" поддерживает решение Мининфраструктуры ограничить предельный срок службы грузовых вагонов, но призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине, сказано в письме перевозчика в адрес министерства.

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Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов
Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов
Фото: depositphotos.com

АО "Укрзалізниця" предложила сбалансированное и компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов, сказано в письме перевозчика в адрес Министерства инфраструктуры, пишет агентство "РБК-Украина".

В компании предложили ограничить 33 годами срок службы только для полувагонов, а срок службы зерновозов – продлить до 45 лет.

"Укрзалізниця" поддерживает решение Мининфраструктуры ограничить предельный срок службы грузовых вагонов, но призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине, сказано в письме.

"Внедрение этих мер необходимо проводить с учетом возможностей отечественных вагоностроительных предприятий, финансовых возможностей владельцев и операторов подвижного состава, а также нужд предприятий Украины в железнодорожных перевозках", – цитирует документ "РБК-Украина".

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. Вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в Facebook, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тыс. вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и, как следствие, коллапс в промышленности и агросекторе.

Государственная регуляторная служба Украина не согласовала проект приказа, которым Министерство инфраструктуры планировало сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

"Проект приказа разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения", – сказано в решении ведомства.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, бизнес, Министерство инфраструктуры, вагоны, перевозки, Мининфраструктуры, инфраструктура, грузоперевозки
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