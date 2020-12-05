Обжалованные в КСУ законы по "зеленому" тарифу полностью соответствуют Конституции – юристы "Реанимационного пакета реформ"

Представление в Конституционный Суд по законам о "зеленом" тарифе подали в июле этого года 47 народных депутатов, которых в СМИ связывают с влиянием бизнесмена Игоря Коломойского.

Если с "зеленым" тарифом "что-то произойдет", это пошатнет инвестиционную привлекательность Украины, сказано в выводах юристов Фото: depositphotos.com

Юристы "Реанимационного пакета реформ" сообщили, что законы "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электрической энергии", которые касаются так называемого "зеленого" тарифа, полностью соответствуют Конституции. Об этом идет речь в выводе, который они подготовили и опубликовали 2 декабря.

"Зеленый" тариф – это специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (например, солнце, ветер и т.д.). Нынешняя политика "зеленого" тарифа является следствием имплементации Украиной взятых на себя международных обязательств, в частности перед Европейским союзом. Поэтому если с этим тарифом "что-то произойдет", то это пошатнет инвестиционную привлекательность Украины как надежного и предполагаемого партнера на энергетическом рынке, а также нанесет значительные убытки государству", – отмечают авторы выводов.

Те положения законов Украины, в отношении которых 47 народных депутатов обратились с обжалованием в Конституционный Суд Украины, являются конституционными, подчеркивают юристы.

Вывод подготовили эксперты по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлий Кириченко (сопредседатель совета коалиции РПР) и кандидат юридических наук Александр Марусяк. Вывод также согласован с членами союза "Коалиция РПР".