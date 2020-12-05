Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику – Кушнирук

Для населения тарифы на электроэнергию в Украине пока самые низкие не только среди стран ЕС, но и по сравнению с соседними Россией, Молдовой и Беларусью, рассказал экономист Борис Кушнирук.

Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей к адекватному рыночному уровню. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил экономист Борис Кушнирук.

"Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы по электроэнергии для населения по отношению к промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда за счет завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это продолжаться бесконечно не может", – отметил Кушнирук.

Он рассказал, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине пока самые низкие не только среди стран ЕС, но и по сравнению с соседними Россией, Молдовой и Беларусью. Низкие тарифы для населения, по сути, компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, что негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей, сказал эксперт.

"Учитывая, что нам нужно за счет чего-то держать если не баланс, то что-то, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность", – добавил экономист.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.