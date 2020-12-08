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Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все – от проезда до продуктов – эксперты

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак и вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко рассказали, как повышение тарифа на передачу электроэнергии отразится на разных отраслях и как повлияет на обычных потребителей.

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НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% и планирует новое повышение
НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% и планирует новое повышение 
Фото: depositphotos.com

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к тотальному росту цен. Об этом рассказали эксперты в комментариях изданию "Главком".

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, увеличение тарифа на транспортировку электроэнергии – это "начало цепной реакции повышения цен на все без исключения". Он отметил, что рост цен на продукты и услуги отличается, ведь доля затрат на энергоресурсы в их себестоимости разная, но добавил, что подорожание будет тотальным.

Издание также пишет, что подорожает проезд в электротранспорте, в пригородных и пассажирских поездах.

"Укрзалізниця" потребляет около 4 млрд кВт-час в год. Если не поднять стоимость проезда, убытки "Укрзалізниці" от пассажирских перевозок вырастут еще больше", – говорится в материале.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, ведь из-за роста тарифа на электроэнергию задолженность водоканалов увеличится, что может спровоцировать их отключение от электроснабжения, считают авторы.

"Электроэнергия составляет более 40% себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Повышение тарифа на ее передачу приведет к возникновению или увеличению задолженности водоканалов. И как следствие – отключение их от электроснабжения", – посчитали в издании.

По словам журналистов, от роста тарифов пострадают представители энергоемких отраслей.

Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко в комментарии "Главкому" отметил, что решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности и заставит снижать затраты за счет увольнения работников.

"Мы считаем каждую копейку, химия с 2016 года по 2019 год 8 тыс. рабочих мест уже потеряла. Мы конкурируем и находим какие-то внутренние резервы, но это трудно", – объяснил Гольченко.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году до 324,81 грн/МВт-час, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют, писало издание "Сегодня".

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. 

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Теги: промышленность, Укрэнерго, цены, водоснабжение, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, водоотведение, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ
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