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За 10 месяцев украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги – Минрегион

Уровень оплаты за коммунальные услуги с начала года в Украине составил более 101%, но это не значит, что все граждане исправно платят, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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В сумму 28,6 млрд входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотведение, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий
В сумму 28,6 млрд входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотведение, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За 10 месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатило 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

За аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг.

"Конечно, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги. Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112,2%. За отопление за январь – октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", – отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

В сумму 28,6 млрд входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотведение, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. В Минрегионе говорят, что на начало 2020 года задолженность за эти услуги составляла почти 30,5 млрд грн.

Хоцяновская опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.

"Утверждение, что коммуналка подорожала на 57%, несправедливо. Такой анализ данных Госкомстата по начисленным суммам за жилищно-коммунальные услуги является некорректным. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Зато такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных", – отметила замминистра.

В интервью "Урядовому кур'єру" в конце июня Хоцяновская сообщила, что по состоянию на 1 мая 2020 года общий размер задолженности граждан Украины за коммунальные услуги превысил 63 млрд грн.

Теги: Украина, Госстат, отопление, горячая вода, отходы, жилищно-коммунальные услуги, водоотведение, электроэнергия, теплоснабжение, население
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