Тариф на электроэнергию для населения должен быть рыночным, а малообеспеченные должны получать субсидии – Гетманцев

Сейчас в Украине искусственно занижен тариф на электроэнергию для населения, и государство дотирует как состоятельные слои населения, так и бедные, заявил народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Даниил Гетманцев: Наше государство помогает всем, и мне, и вам – всем без исключения, дотируя тариф Фото: rbc.ua

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей должны быть рыночными, а те, кто не в состоянии их оплачивать, должны получать государственную поддержку в виде субсидии. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

"Цена должна быть рыночной, а люди, которые нуждаются субсидии, должны справедливо получать помощь от государства. А не дотировать абсолютно всех – и богатых, и бедных, лишь бы это было популярно и мы не принимали какие-то решения, за которые будут власть критиковать. Поэтому я думаю, что об этом решении стоит подискутировать. Я бы со своей стороны его поддержал, – отметил Гетманцев. – Наше государство помогает всем, и мне, и вам – всем без исключения, дотируя тариф. Я считаю, что помогать надо тем, кто нуждается в этой помощи, малообеспеченным, людям, которые имеют право на получение субсидии, через механизм субсидии".

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.