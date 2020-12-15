В оккупированном Крыму заявили о начале вакцинации от COVID-19

В Крыму началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Оккупационные власти полуострова заявили, что на первом этапе смогут вакцинировать 500 человек.

В первый день вакцинации в оккупированном Крыму планируют привить 30 – 50 человек Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму 15 декабря началась вакцинация от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба "главы Крыма" Сергея Аксенова.

По его информации, первыми на полуострове вакцинируют медработников.

"Количество вакцины, поступившей в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек. Сегодня планируется привить 30 – 50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит еще около 1 тысячи доз вакцины. В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступившей вакцины", – отметили в сообщении.

Оккупационные власти сообщили, что список категорий граждан, которые получат доступ к вакцине будет расширен "по мере поступления вакцины".

"Минздрав Крыма" 15 декабря сообщил, что в Крыму всего выявили 19 634 больных COVID-19. Умерло от этой болезни на полуострове 385 человек, выздоровело 14 763.

Эксперты Крымской правозащитной группы 28 октября заявляли об умышленном сокрытии реального количества смертей от COVID-19 оккупационными "властями" полуострова. Глава организации Ольга Скрипник, ссылаясь на крымских медиков, рассказала о негласном распоряжении "властей" скрывать реальную смертность.

В больницах Крыма не хватает мест и коек для больных COVID-19. Им отказывают в госпитализации и переводят из больниц в санатории, об этом 18 ноября заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.