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Арахамия рассказал, когда Рада может принять законопроект о народовластии через референдум

К законопроекту о народовластии через референдум подали 2 тыс. правок, напомнил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия: Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре
Арахамия: Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре
Фото: Слуга Народу / Facebook

Верховная Рада может принять во втором чтении и в целом законопроект №3612 о народовластии через референдум в феврале, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом он сказал 25 декабря агентству "Интерфакс-Украина".

"Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2 тыс. поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале", – сказал он.

Политик сообщил, что после принятия этого законопроекта будут законодательные инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Законопроект №3612 о референдуме в первом чтении 18 июня поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, референдум, Слуга народа, Давид Арахамия
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