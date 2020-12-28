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ПОЛИТИКА

"Не понимаю, о каком конфликте вы говорите". Разумков ответил на вопрос об отношениях с Зеленским

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, у него с президентом Украины Владимиром Зеленским "абсолютно нормальные" рабочие отношения.

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Разумков (на фото) сообщил, что общался с Зеленским "на прошлой неделе"
Разумков (на фото) сообщил, что общался с Зеленским "на прошлой неделе"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отвергает слухи о его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 28 декабря.

"Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным Судом (Зеленский и Разумков подали каждый свой законопроект. – "ГОРДОН"), я думаю, что все заняли государственную позицию", – сказал Разумков.

На вопрос, когда он последний раз общался с президентом, спикер Рады ответил: "На прошлой неделе мы на фракции общались".

Свои отношения с Зеленским Разумков охарактеризовал как "абсолютно нормальные" рабочие отношения, "как и раньше".

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. После этого в стране возник политический кризис.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции. Представители Совета Европы раскритиковали законопроект Зеленского. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК, одним из его авторов был Разумков.

Опрос, проведенный в начале декабря Центром Разумкова, показал, что Разумкову доверяют 35,1% украинцев, не доверяют – 51,7%. Отношение к Зеленскому хуже – соответственно 29,9% и 63,8%.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, КСУ, конфликт, президент, Дмитрий Разумков, спикер
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