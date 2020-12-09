Зеленский попросил Раду пока не рассматривать его законопроект о перезагрузке КСУ – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного Суда Украины до получения выводов Венецианской комиссии, сообщили в Офисе президента.

Зеленский просит Раду пока не выносить в зал его законопроект о замене состава КСУ Фото: ЕРА

Законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 29 октября как неотложный, направлен "только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству".

Об этом Офис президента заявил 9 декабря в Facebook.

В пресс-службе главы государства сообщили, что Зеленский просит Раду пока не рассматривать его законодательную инициативу.

"Глава государства обратился с просьбой к парламенту не рассматривать этот законопроект до того момента, когда получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного Суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", – сказано в релизе.

Выводы Венецианской комиссии ожидают получить в конце этой недели, сообщили в ОПУ.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Часть судей КСУ этим решением "сделали фактически невозможным уважение и доверие" к их деятельности, отметили в ОПУ и добавили, что "не могут с этим смириться".

"В любом цивилизованном демократическом обществе уважение и доверие к органу конституционной юрисдикции должно быть безусловным. Мы стремимся к этому и в Украине", – добавили в Офисе президента.

После решения КСУ от 27 октября в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит наказание за недостоверное декларирование. Он предусматривает штрафы, общественные работы и ограничение свободы, но не лишение свободы, как было раньше. В НАПК призвали президента ветировать документ.