ГОРДОН
 
 
Михаил Цимбалюк
Михаил Цимбалюк

Генерал-лейтенант милиции, народный депутат от ВО "Батьківщина".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

По оценкам еврочиновников, в Украине одна из лучших законодательных баз для борьбы с коррупцией. Вопрос в работе антикоррупционных органов

...И только тогда наступит День победы над коррупцией.

Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, введенный по инициативе ОНН, руководители антикоррупционных органов Украины наперегонки будут отчитываться о "достижениях", сыпать цифрами и сетовать на проблемы и яростное сопротивление. Как в анекдоте о свадьбе: "нас с мамой так просили – просили, так не пускали – не пускали"...

Но все это не меняет в целом правильного ощущения рядовых украинцев, которые имеют дело с госучреждениями – начиная от сервисных центров МВД, таможни или недореформированной Государственной архитектурно-строительной инспекции и заканчивая высокими кабинетами – что они живут далеко не в европейском государстве.

В последнем из обнародованных ежегодных Индексов восприятия коррупции от Transparency International Украина заняла 126 место из 180 стран. Так вот, пока мы в рейтинге между африканскими Джибути и Гвинеей, из числа соседей опережая лишь Россию, которая сохранила свои позиции (137 место). С начала 2017 года власть Украины все активнее пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда. Что говорить о политической ангажированности НАПК, провальную судебную реформу и отсутствие реформ в органах правопорядка.

Можно, конечно, кивать на резонансное решение Конституционного Суда Украины относительно НАПК или о незаконности назначения руководителей НАБУ и САП. Но, напомню, НАБУ и НАПК созданы еще в 2014-м. "По оценке МВФ, ежегодно Украина теряет от коррупции около $2 млрд... Эти средства могли бы быть использованы на выплату причитающихся зарплат полицейским, врачам, учителям", – заявил ровно два года назад тогдашний председатель консультативный миссии ЕС в Украине.

К слову, в Украине, по оценкам еврочиновников, одна из лучших законодательных баз для борьбы с коррупцией. Работают НАПК, НАБУ, САП, ГБР, Агентство розыска и менеджмента активов, Высший антикоррупционный суд. То есть формально все необходимые органы.

Другое дело, как работают! Скажем, из около 2 млн электронных деклараций, поданных в НАПК в 2018 году, проверили только 481! Зато после решения КСУ перезапущенный еще осенью 2019-го НАПК чуть ли не ежедневно сообщает о сотнях закрытых производств против топ-чиновников. Иногда складывается впечатление, что если бы того решения суда не было, "сели бы все". Но что же мешало за 10 месяцев (!) от доступа к реестрам довести до логического завершения хотя бы несколько сотен из них?

НАБУ, призванное бороться с VIP-коррупционерами, с 2015 года открыло 760 производств, но по состоянию на конец 2019-го суды вынесли лишь 31 приговор в отношении коррупционеров. На фоне упомянутых выше $2 млрд заявления о выявленных в этом году НАБУ и САП незадекларированных доходах на неполных полмиллиарда гривен выглядят крошками от чиновничьей роскоши.

Можно бесконечно, следуя мировой практике или изобретая заново велосипед, создавать многочисленные органы и должности, менять их руководителей, писать и переписывать, "антикоррупционно" повышать зарплаты "профессиональным борцам" с ней, увеличивать штрафы, а коррупция и дальше будет существовать. Изобретая и совершенствуя все новые схемы, охватывая все новые сферы, приобретая все более циничные формы...

Рецепт преодоления этого позорного явления – простой и сложный одновременно. Коррупция и борьба с ней будут продолжаться, пока не будет выполнено два условия. С одной стороны, пока сознательное нарушение антикоррупционного законодательства должностным лицом – независимо от его статуса – не будет пожизненно лишать его права занимать любую государственную должность. Конечно – после 100% возмещения убытков как государству, так и потерпевшим, и уголовной ответственности за преступление. С другой стороны, пока украинское общество не станет действительно гражданским: отречется окончательно от "совка" в себе ("не подмажешь – не поедешь"), и станет единым в осознании, что бороться надо не против кого-то постороннего, а против раба в самом себе (" все же так делают")... И только тогда наступит День победы над коррупцией.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: МВД, Украина, коррупция, реформы, КСУ, НАБУ, Михаил Цимбалюк, НАПК, САП, ГБР
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