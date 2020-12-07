Суд обязал открыть уголовные дела против Дубинского и Деркача по статье о госизмене – Центр противодействия коррупции

Центр противодействия коррупции инициировал открытие уголовное производства против нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача и суд удовлетворил их жалобу.

Деркач (слева) и Дубинский (справа) на совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования коррупции Байдена Фото: wikipedia.org

Печерский районный суд обязал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову открыть уголовные производства против нардепов Александра Дубинского ("Слуга народа") и Андрея Деркача (внефрационный) по статье о госизмене. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В октябре ЦПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлениями о преступлении Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они заявили о необходимости расследования якобы коррупции кандидата в президенты США Джо Байдена. Они также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

"Учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственную измену", – говорят в ЦПК.

В организации отмечают, что Венедиктова отказалась открывать уголовные производства, а в Офисе генерального прокурора объяснили это тем, что ЦПК якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

Тогда Центр противодействия коррупции обратился в Печерский районный суд Киева с этим вопросом. Суд обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского.

Также генпрокурора обязали открыть дело о вероятной лжи в декларации, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов Дубинского.

Деркач уже находится под санкциями США за попытку повлиять на выборы президента США. В мае, июне, июле и сентябре 2020 года он опубликовал записи якобы телефонных переговоров пятого президента Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками, в частности с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Деркач утверждал, что во время разговоров Байден мог оказывать давление на руководство Украины.