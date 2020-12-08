Центр противодействия коррупции заявил, что против Дубинского открыли уголовное дело о госизмене

По информации Центра противодействия коррупции Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского на исполнение решения Печерского райсуда Киева. Нардеп назвал информацию "фейком".

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского по статье "государственная измена". Соответствующий документ опубликовал 8 декабря Центр противодействия коррупции (.pdf).

По пресс-службе Центра отметили что, дело возбудили на исполнение решения Печерского райсуда Киева. С жалобой на бездействие Офиса генпрокурора обращался ЦРП.

Накануне Печерский районный суд обязал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову открыть уголовное производство против Дубинского по статье о госизмене.

Дубинский на своей странице публиковал опровержение информации о суде и заявлял, что глава ЦРП Виктор Шабунин распространяет "фейки".

"ЦРП – распространил фейк о том, что Печерский суд якобы обязал Генпрокуратуру открыть против Дубинского дело о государственной измене. Сообщаю всем, кто безуспешно имитирует как журналистскую, так и активистско-коррупционную деятельность о том, что подобного решения Печерский суд не принимал", – заявил нардеп.





В октябре ЦПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлениями о преступлении Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они заявили о необходимости расследования якобы коррупции кандидата в президенты США Джо Байдена. Они также инициировали создание временной следственной комиссии в Верховной Раде.