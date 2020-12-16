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Украинцы доверяют Разумкову больше, чем Зеленскому – опрос

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35,1% украинцев, а президенту Украины Владимиру Зеленскому – 29,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников
Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников
Фото: president.gov.ua

Украинцы доверяют спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову больше, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Как отмечают социологи, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, которые были представлены в опроснике.

При этом Разумкову доверяют 35,1% опрошенных, не доверяют – 51,7%.

На втором месте по уровню доверия граждан находится мэр Киева Виталий Кличко – ему доверяют 29,8% украинцев, не доверяют – 59,5%. Следом идет Зеленский – соответственно 29,9% и 63,8%.

Экс-главе СБУ Игорю Смешко доверяют 23,7% опрошенных, не доверяют ему 53,5%, экс-премьер-министру Владимиру Гройсману – соответственно 24% и 65,4%, сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко – 22,3% и 69,6%, пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 20,1% и 74,3%, лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 16,6% и 76,3%, главе МВД Украины Арсену Авакову – 14,3% и 75,3%, председателю Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили – 14,2% и 75,8%, премьер-министру Денису Шмыгалю – 12,9% и 69,7%, главе Офиса президента Андрею Ермаку – 10,8% и 62,9%, генпрокурору Ирине Венедиктовой – 8,1% и 62,8%.

Опрос проводился с 4-го по 9 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2018 жителей Украины в возрасте старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, Зеленский лидирует в президентском рейтинге и во втором туре выборов главы государства победил бы любого из ближайших соперников.

Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили, Игорь Смешко, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак
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