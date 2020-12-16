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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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Будь Зеленский мудрее, он ввел бы для ФЛП налоговые каникулы. Эти деньги – ничто для государства, где на тендерах тырят $2 млрд в месяц

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Бунт ФЛП и призрак Левочкина.

Мне вот пишут, что за акциями протестов стоит Левочкин. Дескать, напоминает "податковий" Майдан 2010 года. Моя позиция по этому поводу очень простая – мне глубоко пох…й. Зеленского сразу осенью 2019 года, когда космонавт мсье Гетманцев начал клепать свои дебильные законы, предупреждали, чтобы не лез к ФЛП и выполнял обещания, данные об упрощении климата для бизнеса. Вместо этого президент ответил п…здежом об инвестнянях, байками о программе "5–7–9%", "ковидных" 8 тыс. грн и прочей откровенной х…йней (пардон, другого слова нет), которую он несет исключительно потому, что в его нежные уши вкладывает его окружение, которому он доверил управлением государством. Я даже не говорю о позорном законе №1210, брехне по принятию налога на выведенный капитал и прочем "законотворчестве".

Следствие всей этой бурной и часто вредной имитации экономической политики очевидно – Зеленский потерял поддержку миллионов ФЛП и их семей, которую получил в 2019 году. И конечно же, этим пользуются Левочкин, Порошенко, Коломойский и вообще все, кому не лень. И конечно же, Зеленского будут иметь по полной программе во все щели, пока он пишет свои наивные видосики о том, как жизнь в стране налаживается.

Год ФЛП ходили к нему на Банковую, но он ни разу даже не вышел. Азаров выходил на Майдан в 2010 году, но ни одна зеленая улитка не выползла из своей уютной ракушки, чтобы посмотреть в глаза людям, которые на морозе приходили и просили их услышать. И вот теперь зеботня, которую навербовали из порохоботов, приходит и такая делает наивные глазки: "Ой, откуда взялись протесты, кто же их организовал? Наверное, Левочкин". Год вы, суки, не задавали такие вопросы, а тут – х…як – и наступило "прозрение". А теперь поздно пугать Левочкиным, Порошенко и кем-то еще. Если бы Зеленский просто выполнял свои обещания, то сегодня ФЛП получили бы вообще налоговые каникулы, как в Казахстане, на годика два-три.

Будь Зеленский мудрее, он пошел бы на такой шаг, потому что пара миллиардов баксов, что собирают с ФЛП, – это вообще ни о чем для государства, в котором на тендерах тырят два ярда в месяц. Начни наводить порядок в государстве, убирай схемы (не все сразу, а последовательно), дай мелочи налоговые каникулы, чтобы пережить жесточайший COVID-кризис, – и ты имел бы одни бонусы. Но Зеленский – трус. Решения принимать не хочет и не будет. Издержки решили переложить, как всегда, на мелочь, пока Коломойский и Ахметов делят должности. А потом искренне удивляются, почему их ненавидят как "попередников". Ребята, не удивляйтесь, ведь вы и закончите, как они. А может, еще и хуже, с учетом того, что натурборежимили за полтора года.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, бизнес, Владимир Зеленский, Юрий Романенко, предприниматели
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