"Это жизнь и здоровье наших людей". Зеленский потребовал ускорить строительство приемных отделений экстренной медицинской помощи

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за пандемии коронавируса в стране замедлилось строительство приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Зеленский: Эти отделения – не просто проекты строительства Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 потребовал ускорить строительство приемных отделений экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Глава Министерства по развитию общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что уже готова половина из 210 приемных отделений, которые строят по инициативе президента. Как уточнил министр, до конца этого года там будут устанавливать современное оборудование.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже, чем было запланировано, и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения – не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", – подчеркнул Зеленский.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.