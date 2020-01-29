В этом году правительство планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины

Кабинет Министров Украины утвердил план реализации концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

Кабмин планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины в этом году Фото: pixabay.com

Правительство планирует в 2020 году оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины. Об этом 29 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

По словам премьера, страну ожидает принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи, однако для этого необходимо усовершенствовать деятельность диспетчерских служб.

"В 2020 году мы оборудуем 200 приемных отделений для экстренной медицины", — добавил Гончарук.

Гончарук также пообещал новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи; внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов; совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные происшествия в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины. Цель правительства на этот год — спасти как можно больше украинцев", — отметил премьер.