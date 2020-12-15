Рада поддержала закон о восстановлении полномочий НАПК

Проект закона, который восстанавливает полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, поддержало 300 нардепов.

Верховная Рада Украины 15 декабря приняла законопроект №4470 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона в целом поддержало 300 нардепов.

Представляя проект закона, нардеп от "Слуги народа", глава комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что документ разрабатывала рабочая группа, в которую вошли представители всех депутатских фракций и групп.

Глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина заявила, что комитет рекомендовал принять проект закона.

"Этот законопроект вносит изменения в закон "О предотвращении коррупции" и восстанавливает полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Он соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституциональности. Законопроект устанавливает особенности проведения антикоррупционных мер в отношении судей", – сказала Радина.

По ее словам, законопроект предлагает разрешить судьям КСУ и судьям других судов в случае, если они будут ощущать давление во время, например, проверки деклараций, обратиться в Высший совет правосудия или в Конституционный Суд, а те в свою очередь могут обратиться в НАПК для устранения нарушений.

Еще один законопроект, разработанный рабочей группой, №4471 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15, в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" поддержал 321 нардеп.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.