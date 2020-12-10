"Не имеет ясной аргументации". Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ

В Венецианской комиссии заявили, что решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционных законов не имеет ясной аргументации, твердой основы в международном праве и могло быть принято с нарушением процедуры, так как у некоторых судей был не решен конфликт интересов по данному вопросу.

Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного Суда Украины по антикоррупционной реформе. Об этом говорится в опубликованном 9 декабря срочном мнении ВК по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

В комиссии заявили, что решение КСУ не имеет ясной аргументации, твердой основы в международном праве и могло быть принято с нарушением процедуры, так как у некоторых судей был не решен конфликт интересов по данному вопросу.

ВК отмечает, что такое решение не только имело негативные последствия для борьбы с коррупцией в Украине, но и подорвало общественное доверие к конституционному правосудию в целом.

Тем не менее в комиссии подчеркнули, что конституционная роль КСУ должна соблюдаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе. В частности, Раде стоит сохранить обязанность для чиновников (в том числе судей и прокуроров) декларировать активы и сохранить санкции за умышленное недостоверное декларирование.

Поэтому Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть ее решения.

Ст. 366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за подачу заведомо ложных сведений в декларации, которую отменил КСУ, нужно восстановить. При этом санкции могут быть детализированы и включать лишение свободы, если сумма недостоверно задекларированных активов превышает определенный порог. Полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверять декларации государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы КСУ. Чтобы снизить риски возможного давления НАПК на судей, также можно:

усилить общественный контроль за НАПК в соответствии со стандартами GRECO;

некоторые следственные полномочия НАПК могут быть сформулированы в более узком смысле, можно ввести некоторые специальные исключения или процессуальные гарантии для судей;

можно ввести надзор за деятельностью НАПК в отношении судей либо в форме механизма рассмотрения жалоб, либо в форме регулярных отчетов НАПК в соответствующий судебный орган.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ от 27 октября в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит наказание за недостоверное декларирование. Он предусматривает штрафы, общественные работы и ограничение свободы, но не лишение свободы, как было раньше. В НАПК призвали президента ветировать документ.