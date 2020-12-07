"Мы стояли на краю пропасти". Кулеба рассказал, потеряет ли Украина безвиз с ЕС из-за решения КСУ

Решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства действительно представляло собой угрозу безвизовому режиму Украины с Евросоюзом, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина получила безвиз с ЕС в 2017 году Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украине удастся избежать потери безвизового режима с Евросоюзом. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 7 декабря.

"В день провозглашения решения Конституционного Суда [об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства] КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью. Затем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", – сказал Кулеба.

Он уверен, что даже если такая констатация будет, это не будет означать потерю безвиза.

"Потому что решение о лишении безвиза – это политическое решение. Во всяком случае, могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития", – сказал глава МИД.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит наказание за недостоверное декларирование. Он предусматривает штрафы, общественные работы и ограничение свободы, но не лишение свободы, как было раньше. В НАПК призвали президента ветировать документ.