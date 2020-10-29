Процедура приостановки безвиза долго запускается, но когда она будет запущена, этот каток уже не остановить. Это как с санкциями по РФ

Украинские СМИ пишут о том, что в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин говорится, что решение КСУ является достаточным основанием для начала механизма временной приостановки действия безвизового режима. Так вот, это правда. И любая возможная ложь Арахамии это не опровергнет.

В ЕС задумались о том, что раз Украина сворачивает процессы по борьбе с коррупцией и движется куда-то не туда, в сторону Беларуси и Эрэфии, то и безвиз нам не сильно нужен. Ведь и у Беларуси, и у Эрэфии его нет и в ближайшем будущем быть не может. Но процесс приостановки безвиза – это долгая бюрократическая и многоэтапная процедура. Поэтому наши полудурки-руководители надеются, что если нам и приостановят безвиз, то это будет не очень скоро и они как-то смогут пропетлять. Не смогут.

Процедура долго запускается, и это предложение должны поддержать все страны, но когда она будет запущена, то этот каток уже не остановить. Это как с санкциями по России. Введение санкций долго согласовывали, но теперь они исправно работают из года в год и регулярно продлеваются. Более того, ни для кого не секрет, что отдельные функционеры ЕС активно и плотно работают с Кремлем, а уж там постараются, чтобы этот процесс шел быстро и не остановился.

Учитывая все это, нарастающую публичную критику руководства Украины со стороны наших западных партнеров и то, что в ЕС всегда после предупреждений переходят к действиям, то у нас появилась реальная угроза потери безвиза. Многие думают, что временно. Но хочу напомнить, что нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому Зеленскому необходимо срочно принимать меры по исправлению ситуации, если он не хочет таким образом войти в историю.

А то, что вся эта катавасия с решением КСУ запущена для того, чтобы оттолкнуть Украину от цивилизованного Запада и подтолкнуть в удушающие объятия Кремля, я не сомневаюсь. Слишком все понятно и прозрачно. И времени для исправления ситуации у власти все меньше.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора