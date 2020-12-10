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Юрист Панасюк: Венецианская комиссия подтвердила что КСУ – “страж Конституции” и его решения надо исполнять

Венецианская комиссия очертила общие проблемы в решении Конституционного суда Украины по электронному декларированию и приняла сторону каждого из участников конфликта понемногу. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал украинский юрист, эксперт по конституционному праву, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

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Панасюк: Президент и парламент абсолютно не желают к чему-либо прислушиваться, кроме своего мнения
Панасюк: Президент и парламент абсолютно не желают к чему-либо прислушиваться, кроме своего мнения
Скриншот: НАШ / YouTube

Венецианская комиссия не будет глубоко вдаваться в ситуацию и принимать чью-то сторону – это не в ее стиле, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал украинский юрист,  эксперт по конституционному праву, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"Венецианская комиссия (ВК) четко дала понять, что решать проблемы за нас не будет. Как и стоило ожидать, она не приняла ничего конкретно или экстраординарного, как на то надеялись в Офисе президента. Комиссия, по сути, очертила общие проблемы и приняла сторону каждого из участников конфликта, понемногу. По реакции юристов, политиков, соцсетей, медиа вижу, что уже началась поляризация, каждый трактует заключение ВК в контексте свой выгоды: одни утверждают, что комиссия полностью поддержала президента и КСУ вышел за рамки своих полномочий, другие – что она подтвердила правоту КСУ и его трогать нельзя. Ни одно, ни другое не является правдой. Правда в том, что ВК учла некоторые нюансы, не вдаваясь в глубину политических проблем в Украине, она подтвердила наличие определенных проблем в решении КСУ, но заявила, что КСУ – "страж Конституции" (gatekeeper of the Constitution) и, что его решения надо исполнять, отметила, что антикоррупционные органы должны быть независимыми, и ничего не сказала о возможном роспуске КСУ. Мне кажется вскоре ВК еще разберется с проектом президента Украины о роспуске Конституционного суда и даст свое дополнительное заключение", – сказал юрист.

По его мнению, в Украине разразился не конституционный, а институциональный и политический кризис, потому что органы власти не общаются между собой и не сотрудничают.

"У нас юридический бардак в стране, когда наивысшие органы власти не хотят сотрудничать между собой. Президент и парламент игнорируют любые намеки и решения КСУ, даже если тот дает возможность исправить проблему. Дополнительное доказательство тому решение КСУ по НАБУ, в котором суд дал три месяца отсрочки для приведения законодательства в соответствие с решением. Уже в среду отсрочка закончится. А парламентариям, видимо, абсолютно пофиг, что КСУ дал им шанс все исправить без законодательного коллапса. Им хоть год отсрочки дай. Хотелось бы, чтобы президент и Верховная Рада пришли к КСУ и пообщались о том, как менять закон и имплементировать его решения. Ведь КСУ – это арбитр и последняя независимая инстанция. Но вместо этого законодатель стал атаковать, заявляя о роспуске суда. С 2019 года никто не вникает в суть того, что рекомендует КСУ, а берет только результат: да или нет. И антикоррупционный кризис, по сути, произошел именно из-за этого, а потом усилился, когда КСУ стал давать по рукам президенту Владимиру Зеленскому по поводу изменений в Конституцию, когда он захотел полностью решать вопросы антикокоррупционных органов. Президент обиделся, а Конституционный суд сказал: мы не будем мягкими, мы пойдем на риск, понимая, что нарушим определенную материю антикоррупционной политики, и будем действовать жестко, потому что вы нас не слышите и не хотите слушать", – отметил Панасюк.

Он подчеркнул, что позиция Венецианской комиссии не является безупречной. 

"Следует не забывать один важный нюанс, что ВК не является стопроцентным мерилом, а диалоги и "заигрывания", которые комиссия ведет с органами власти РФ, мягко скажем, компрометируют как саму европейскую институцию, так и ее решения. Венецианская комиссия, кстати, вместе с официальным "ручным" и "научным" органом правительства России целый конгресс провела по конституционным вопросам. И это после того, как Конституционный суд РФ признал законной аннексию Крыма. Независимому международному органу такого ранга недопустимо, как по мне, не то что общаться и проводить мероприятия, а рядом быть упомянутым с современной Россией. Поэтому сейчас ВК точно не истина последней инстанции. А самое главное, что она и не будет глубоко вдаваться в ситуацию, и принимать чью-то сторону. Это не в ее стиле! В нашем "огороде" только нам жить и находить выходы из сложившихся ситуаций", – резюмировал юрист.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ от 27 октября в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод, что решение КСУ об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства "не имеет ясной аргументации".

10 декабря представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что комиссия подтвердила тезисы, озвученные главой государства. "Мы абсолютно довольны", – сказал Вениславский.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, конституция, Конституционный Суд, Венецианская комиссия, кризис, деньги, законодательство, политика, Владимир Зеленский, КСУ, НАБУ, президент, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, Сергей Панасюк, суд, Федор Вениславский, Александр Тупицкий
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