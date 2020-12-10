Юрист Панасюк: Венецианская комиссия подтвердила что КСУ – “страж Конституции” и его решения надо исполнять

Венецианская комиссия не будет глубоко вдаваться в ситуацию и принимать чью-то сторону – это не в ее стиле, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал украинский юрист, эксперт по конституционному праву, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"Венецианская комиссия (ВК) четко дала понять, что решать проблемы за нас не будет. Как и стоило ожидать, она не приняла ничего конкретно или экстраординарного, как на то надеялись в Офисе президента. Комиссия, по сути, очертила общие проблемы и приняла сторону каждого из участников конфликта, понемногу. По реакции юристов, политиков, соцсетей, медиа вижу, что уже началась поляризация, каждый трактует заключение ВК в контексте свой выгоды: одни утверждают, что комиссия полностью поддержала президента и КСУ вышел за рамки своих полномочий, другие – что она подтвердила правоту КСУ и его трогать нельзя. Ни одно, ни другое не является правдой. Правда в том, что ВК учла некоторые нюансы, не вдаваясь в глубину политических проблем в Украине, она подтвердила наличие определенных проблем в решении КСУ, но заявила, что КСУ – "страж Конституции" (gatekeeper of the Constitution) и, что его решения надо исполнять, отметила, что антикоррупционные органы должны быть независимыми, и ничего не сказала о возможном роспуске КСУ. Мне кажется вскоре ВК еще разберется с проектом президента Украины о роспуске Конституционного суда и даст свое дополнительное заключение", – сказал юрист.

По его мнению, в Украине разразился не конституционный, а институциональный и политический кризис, потому что органы власти не общаются между собой и не сотрудничают.

"У нас юридический бардак в стране, когда наивысшие органы власти не хотят сотрудничать между собой. Президент и парламент игнорируют любые намеки и решения КСУ, даже если тот дает возможность исправить проблему. Дополнительное доказательство тому решение КСУ по НАБУ, в котором суд дал три месяца отсрочки для приведения законодательства в соответствие с решением. Уже в среду отсрочка закончится. А парламентариям, видимо, абсолютно пофиг, что КСУ дал им шанс все исправить без законодательного коллапса. Им хоть год отсрочки дай. Хотелось бы, чтобы президент и Верховная Рада пришли к КСУ и пообщались о том, как менять закон и имплементировать его решения. Ведь КСУ – это арбитр и последняя независимая инстанция. Но вместо этого законодатель стал атаковать, заявляя о роспуске суда. С 2019 года никто не вникает в суть того, что рекомендует КСУ, а берет только результат: да или нет. И антикоррупционный кризис, по сути, произошел именно из-за этого, а потом усилился, когда КСУ стал давать по рукам президенту Владимиру Зеленскому по поводу изменений в Конституцию, когда он захотел полностью решать вопросы антикокоррупционных органов. Президент обиделся, а Конституционный суд сказал: мы не будем мягкими, мы пойдем на риск, понимая, что нарушим определенную материю антикоррупционной политики, и будем действовать жестко, потому что вы нас не слышите и не хотите слушать", – отметил Панасюк.

Он подчеркнул, что позиция Венецианской комиссии не является безупречной.

"Следует не забывать один важный нюанс, что ВК не является стопроцентным мерилом, а диалоги и "заигрывания", которые комиссия ведет с органами власти РФ, мягко скажем, компрометируют как саму европейскую институцию, так и ее решения. Венецианская комиссия, кстати, вместе с официальным "ручным" и "научным" органом правительства России целый конгресс провела по конституционным вопросам. И это после того, как Конституционный суд РФ признал законной аннексию Крыма. Независимому международному органу такого ранга недопустимо, как по мне, не то что общаться и проводить мероприятия, а рядом быть упомянутым с современной Россией. Поэтому сейчас ВК точно не истина последней инстанции. А самое главное, что она и не будет глубоко вдаваться в ситуацию, и принимать чью-то сторону. Это не в ее стиле! В нашем "огороде" только нам жить и находить выходы из сложившихся ситуаций", – резюмировал юрист.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ от 27 октября в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод, что решение КСУ об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства "не имеет ясной аргументации".

10 декабря представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что комиссия подтвердила тезисы, озвученные главой государства. "Мы абсолютно довольны", – сказал Вениславский.