"Мы абсолютно довольны". Представитель Зеленского прокомментировал вывод Венецианской комиссии по решению КСУ

Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного Суда Украины по антикоррупционной реформе. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что комиссия подтвердила тезисы, озвученные главой государства Владимиром Зеленским.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил 10 декабря УНН об удовлетворении выводами Венецианской комиссии по поводу отмены Конституционным Судом Украины (КСУ) ряда положений антикоррупционной реформы.

Накануне комиссия опубликовала вывод, что решение КСУ об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства "не имеет ясной аргументации".

"Мы абсолютно довольны. Фактически Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал президент и я о решении Конституционного Суда. Венецианская комиссия сказала, что решение является слабо мотивированным, не аргументированным, что судьи действовали в условиях вероятного конфликта интересов, что КСУ узурпировал власть парламента, что КСУ вышел за пределы конституционного представления, что КСУ, отклоняя мои представления об отводе судей, не представил конкретных аргументов, почему, по мнению КСУ, конфликт отсутствует", – сказал Вениславский.

Он считает вывод комиссии свидетельствующим о том, что решение КСУ "является предвзятым, сомнительно легитимным".

"Конечно, они настаивают на том, что есть институт Конституционного Суда, который необходимо уважать, и парламент должен через законодательный механизм устранить пробелы", – объяснил представитель президента в КСУ.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ от 27 октября в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.