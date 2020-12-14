Глава НАПК обратился к Венедиктовой и председателю Верховного Суда из-за закрытия судами дел о конфликте интересов

В письмах к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что отдельные суды ошибочно ссылаются на решение Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, когда закрывают производства о конфликте интересов.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской из-за закрытия судами производств о конфликте интересов, сообщила пресс-служба НАПК 14 декабря.

В релизе сказано, что Конституционный Суд Украины своим решением №13-р/2020 27 октября лишил НАПК возможности составлять админпротоколы о конфликте интересов.

"Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за такие нарушения, действуют. Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КСУ", – сообщили в НАПК.

В Нацагенстве пояснили, что Новиков в письмах к Венедиктовой и Данишевской просит донести до прокуроров и судей эту информацию.

В письмах, обнародованных НАПК, Новиков заявляет, что отдельные суды ошибочно ссылаются на это решение КСУ, когда закрывают производства о конфликте интересов.

"Протоколы, составленные с соблюдением требований ст. 254-257 КоАП должностными лицами Национального агентства, уполномоченными на то приказом председателя Национального агентства, или решением Национального агентства соответствии с положениями ч.1 ст. 13 закона ["О предотвращении коррупции"], являются надлежащими и допустимыми доказательствами", – пишет он.

В НАПК заявили, что сейчас в судах рассматривают 130 дел по таким протоколам.

"Среди этих протоколов 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 – в отношении высокопоставленных чиновников (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, председателя и заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины). Решением КСУ № 13-р / 2020 не признавались неконституционными нормы закона "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям. Несмотря на это, сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения", – добавили в Нацагентстве.

Решение № 13-р / 2020 КСУ принял 27 октября. Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.